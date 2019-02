22

Les utilisateurs qui utilisent un support multimédia écoutent en moyenne 2h17 la radio (par jour et par auditeur), tandis que ceux qui utilisent un poste de radio écoutent en moyenne la radio 2h39 (par jour et par auditeur), soit 22 min de plus. Selon Médiamétrie, sur un mois, la part des utilisateurs qui écoutent la radio sur internet s’élève à 33.9 %. 23.7 % des internautes écoutent la radio en direct tandis que 17.4 % l’écoutent en différé (streaming et podcast).