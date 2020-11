2 600

Le DAB+ s’impose dans tous les véhicules : 8 pays représentant plus de 50% des ventes de véhicules ont transposé l’EECC (obligation d’intégration du DAB+) et sont prêts pour le 21 décembre 2020. Il y a plus de 2 600 références de récepteurs DAB+ vendus en Europe, pour un prix moyen de 121 euros.