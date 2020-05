175 000

Les chiffres de vente de récepteurs DAB+ (hors embarqué) continuent de monter. Sur la période d'avril 2019 à mars 2020, 175 000 récepteurs ont été vendus. C’était 120 000 sur la même période, un an plus tôt, dans un marché des récepteurs en baisse de 16%. C’est aussi 45% de croissance des ventes de récepteurs DAB+ si on compare le premier trimestre 2020 au premier trimestre 2019.