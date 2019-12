16 e édition du Salon de la Radio et de l’Audio Digital se déroulera les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020 à la Grande Halle de la Villette à Paris atour de 3 journées dédiées à toute la radio. Programmes et accès : La 16édition du Salon de la Radio et de l’Audio Digital se déroulera les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020 à la Grande Halle de la Villette à Paris atour de 3 journées dédiées à toute la radio. Programmes et accès : ICI

Retour à la liste des brèves