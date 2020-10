145

À la fin de l'année 2019, la région PACA comptait 145 opérateurs (en FM et en DAB+), 593 fréquences FM et 60 canaux en DAB+. Dans le détails, le CTA de Marseille accompagne 52 opérateurs en catégorie A, 22 en catégorie B, 38 en catégorie C, 29 en catégorie D et 4 opérateurs en catégorie E.