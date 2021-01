11

Les Médias Francophones Publics rassemblent 11 groupes de médias, radios et télévisions, des pays francophones du Nord : la RTBF, la RTS, TV5Monde, Radio-Canada, Télé-Québec, TV5 Québec Canada, Groupe Média TFO, France Médias Monde, ARTE, Radio France et France Télévisions. Au total, ce sont 21 chaînes de télévision et 29 chaînes de radio.