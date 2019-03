11

Une étude réalisée par la Scam auprès de plusieurs milliers de journalistes dresse un portrait "extrêmement préoccupant" d'un métier sous pression : 11% des répondants ont déclaré toucher moins que le Smic annuel, et 28% moins de 20 000 euros par an. Les précaires ont des revenus bien inférieurs : 23% sont en dessous du Smic et 51% touchent moins de 20 000 euros par an.