En 2018, le nombre de titres différents diffusés progresse et s’établit à 119 442 (+3.3% vs. 2017 et +17.4% vs. 2011). FIP est la station qui expose le plus de titres différents avec 39 562 (en progression de +7.6%) suivie de Radio Nova 13 195 titres (-7.8%), Radio FG 12 734 titres (-7.4%), France Inter 10 584 titres (-2.7%) et Mouv’ 13 150 titres, seule autre station à la hausse (+8.6%).