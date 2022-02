1.9

En 2021, l'ACPM a analysé 1.9 milliard d'écoutes actives générées depuis la France. En 2021, 7% des auditeurs ont écouté les radios durant plus d'une heure, 34% entre 30 minutes et une heure, 46% entre 10 et 30 minutes et 13% moins de 10 minutes.