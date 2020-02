1 697

Sur l'ensemble de son territoire de compétence, l'UER comptabilise 1 697 radios digitales sur 31 marchés différents (les deux tiers sont des radios commerciales). Un nombre en hausse de 8.4% en un an : 661 locales, 680 régionales et 356 nationales. 1 163 diffusent en simulcast et 544 sont strictement des radios numériques.