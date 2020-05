1 600

Altice France (BFMTV et RMC) a annoncé un plan de "transformation et de reconquête". Le groupe va diviser par 2 le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants. Et, ensuite, proposer à ses 1 600 salariés un plan de départ volontaire. Sur les 1 600 employés du pôle médias, 1 300 sont en CDI, le reste rassemble pigistes, intermittents et autres personnels.