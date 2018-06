1 300

Pour la seule année 2016, près de 1 300 évènements ont été organisés au sein de la Maison de la radio, accueillant plus de 260 000 personnes, soit 70 000 de plus qu'en 2015. Plus de 500 concerts et activités pédagogiques et de médiation culturelle se sont déroulés au sein de la Maison de la radio.