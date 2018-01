franceinfo remet le Prix de la BD d’actualité et de reportage

Depuis 24 ans, franceinfo décerne chaque année le Prix de la Bande Dessinée d’actualité et de reportage, l’un des plus renommés du 9ème art. Présidé par le directeur de franceinfo, le jury est composé de 9 journalistes de la rédaction choisis pour leur regard de professionnels de l’information sur le travail d’auteurs de bandes dessinées intéressés par l’actualité. Parmi les lauréats depuis la création : Joe Sacco, Tignous, Marjane Satrapi, Denis Robert, Luz…

Le jury de cette 24e édition a souhaité récompenser l’humanité et l’authenticité de ces histoires vraies racontées sur le vif par des dialogues et des textes poignants, à travers des personnages et des situations bien réelles, sublimées par des dessins réalistes d’une grande maîtrise graphique où la mise en scène se dispense des cases et des bulles traditionnelles dans la BD.