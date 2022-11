franceinfo partenaire du documentaire "Service Public"

Salhia Brakhlia a posé sa caméra un an dans le studio de la matinale de franceinfo et dans les coulisses de sa rédaction, à la Maison de la Radio et de la Musique. Comment informer à l’heure des réseaux sociaux et des fake news ? Quelles précautions prennent les journalistes ? Quelles relations avec les politiques en coulisses en pleine élection présidentielle ? Cette plongée unique dans l’envers du décor de l’information apporte des éléments de réponse.Le film sera présenté en avant-première dans le cadre du festival "Médias en Seine" en présence de Salhia Brakhlia, le mardi 22 novembre à 18h, à la Maison de la Radio et de la Musique.Inscription gratuite sur mediasenseine.com