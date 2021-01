franceinfo lance un nouveau podcast original

Du vaccin contre la Covid-19, à l’incendie de Notre-Dame de Paris, en passant par l’assassinat de Samuel Paty ou le mouvement QAnon… Le phénomène du conspirationnisme a pris une place prépondérante dans la bataille de l’information. Dans ce podcast original, franceinfo démêle les thèses complotistes qui s’invitent dans l’actualité et la manipulation de l’information notamment via internet et les réseaux sociaux.

Toutes les deux semaines, la journaliste Marina Cabiten de franceinfo, accompagnée de Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l’Université de Paris et collaborateur de l’Observatoire du complotisme et de Rudy Reichstadt, fondateur du site Conspiracy Watch, donnent rendez-vous pour une demi-heure de discussion éclairante et pédagogique.