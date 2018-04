franceinfo fait son cinéma au Festival de Cannes

Au programme de cette couverture annuelle, "L’étoile de Cannes" de Thierry Fiorile, chaque jour à 7h55 et 9h50. Et puis, forcément, franceinfo sera présente à l'occasion de la traditionnelle montée des marches. Sortie en salle, fait du jour, polémique… les auditeurs retrouveront un débrief quotidien de l’actualité de la Croisette, du lundi au vendredi dans le "22h/00h" de Frédéric Carbonne.

À vivre également en direct, avec Thierry Fiorile, accompagné de Bernard Thomasson, la cérémonie d’ouverture, le mardi 8 mai dès 19h et la cérémonie de clôture et le palmarès, le samedi 19 mai dès 19h.