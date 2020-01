franceinfo décerne son Prix de la BD d’actualité

Au plus près des habitants, dans leur quotidien, chez eux, au travail, dans leurs démarches administratives, l’auteur raconte la France périphérique qui s’est incarnée dans les Gilets Jaunes ces derniers mois. Pour brosser le portrait d’une population en grande précarité, Vincent Jarousseau a choisi la forme originale d’un docu photos qui emprunte aux codes de la bande dessinée sa mise en page et ses bulles de dialogues. Dans ce travail journalistique exemplaire mené au printemps 2017, les photos et les témoignages conduisent le récit sans jugement de valeur sur une population et "une France qui n’est pas en marche".

Depuis 1994, franceinfo décerne chaque année le Prix de la bande dessinée d’actualité et de reportage. Présidé par Vincent Giret, directeur de franceinfo, le jury est composé de 9 journalistes de la rédaction choisis pour leurs regards de professionnels de l’information sur le travail d’auteurs de bandes dessinées intéressés par l’actualité. Parmi les lauréats depuis la création : Joe Sacco, Etienne Davodeau, Tignous, Marjane Satrapi, Luz, Emmanuel Lepage…