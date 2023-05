eStat Podcast : les replays les plus écoutés en avril

France Inter est toujours et largement la radio qui enregistre le plus d'écoutes et de téléchargements. Parmi les émissions les plus réécoutées en replay : "Affaires sensibles", "C'est encore nous", "Géopolitique", "La Bande originale" ou encore "Grand bien vous fasse". En avril la station de Radio France a généré plus de 43 millions d'écoutes et de téléchargements. Suivent RTL (29 millions), France Culture (27.5 millions) RMC (27.1 millions) et Europe 1 (15.3 millions).