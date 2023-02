eStat Podcast : les replays en grande forme en janvier

En janvier, l'émission "Les Grosses Têtes" diffusée sur RTL reprend la première place des replays avec plus de 17 758 000 écoutes ou téléchargements. Elle est suivie par l'émission "After Foot" diffusée sur RMC avec 16 827 000 écoutes ou téléchargements. L'émission "Hondelatte raconte" parvient à se hisser au-dessus des 10 millions. On notera également les performances des émissions "Franck Ferrand raconte" sur Radio Classique (6e avec 5 202 000 écoutes ou téléchargements) et celle de l'émission "Les Pieds sur terre" sur France Culture (7e avec 4 216 000 écoutes ou téléchargements).

Une nouvelles fois, France Inter est toujours la station la plus réécoutée en replay avec près de 50 millions d'écoutes ou de téléchargements en janvier. Suivent RTL, France Culture, RMC et Europe 1.