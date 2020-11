ZniberMedia lance Musicdatak un algorithme de recherche musicale

"MusicDatak est conçu pour aider les marques et les stations de radio à prendre les décisions les mieux informées concernant l'utilisation des chansons. La façon dont les gens accèdent à la musique de nos jours est différente de celle d'il y a à peine trois ans: cela peut se faire via une vidéo sur TikTok ou via une recommandation Spotify. Pour les programmeurs musicaux et les curateurs, la question clé est de décider quand ces chansons sont mûres pour leur public. MusicDatak les aidera à confirmer leur instinct dans le processus décisionnel" a déclaré Sam Zniber, PDG de ZniberMedia. "Nous avons plusieurs autres outils en développement et nous travaillons actuellement sur des partenariats stratégiques pour fournir les résultats de données les plus précis pour les marques locales, nationales et internationales. Tous les résultats, scores, stratégies et recommandations sont organisés par des experts en programmation musicale, comme nous croyons en la curation humaine".