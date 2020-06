Zero Janvier Production : "L'habillage doit faire de votre radio un tube"

Forts de leur expérience et de leur jeunesse, ils ont pour objectif d'aider les radios à surprendre et susciter l'envie chez leurs publics. "Avec ce que l'on vit aujourd'hui, les auditeurs ont besoin d'entendre des radios qui vont de l'avant, qui innovent et diffusent des ondes positives"; Récemment, ils ont signé un contrat en Suisse avec Radio Chablais pour qui ils ont réalisé un habillage complet : "des jingles frais et dynamiques, dans l'air du temps, et surtout pensés par des musiciens" selon Xavier Borgeau, chef d'antenne chez Radio Chablais. Aujourd'hui, ils ont l'ambition de se développer en France et pays francophones pour faire de vos radios, les futurs tubes de l'année...