Mercredi 28 Janvier 2026 - 16:05

YouTube fait de l’audio l’un des piliers centraux de son écosystème en 2026


Le CEO de YouTube, Neal Mohan, a dévoilé les grandes orientations stratégiques de la plateforme pour 2026. Si la vidéo reste centrale, l’audio (musique et podcasts) s’affirme comme un levier structurant au sein de l’écosystème, à la croisée du divertissement, de la monétisation et de l’innovation.



La plateforme, qui revendique depuis près de trois ans la première place du streaming aux États-Unis en part de visionnage (source Nielsen), élargit continuellement l’éventail de formats accessibles sur tous les écrans. Aux côtés des vidéos longues, des Shorts et des livestreams, la musique et les podcasts s’imposent comme des usages majeurs.
YouTube investit dans ces formats pour faciliter la découverte, favoriser la diversité éditoriale et offrir une expérience personnalisée. Cette stratégie audio s’ancre dans une logique plus large de convergence, YouTube se définissant désormais comme "la nouvelle télévision", où les créateurs sont les "nouveaux prime time".

Une économie des créateurs qui s’appuie aussi sur l’audio

Au cœur du modèle économique de la plateforme, l’audio tient une place croissante dans les dynamiques de monétisation. Depuis quatre ans, YouTube a versé plus de 100 milliards de dollars aux créateurs et artistes. Son écosystème a généré 55 milliards de dollars de PIB en 2024 aux États-Unis et soutenu plus de 490 000 emplois à temps plein. Les formats audio (musique, podcasts, contenus immersifs) participent pleinement à cette dynamique, notamment via les partenariats de marque, les fonctionnalités de shopping ou les revenus générés par les écoutes et les diffusions sponsorisées.
Plus de 500 000 créateurs étaient déjà actifs sur YouTube Shopping en 2025, générant plusieurs millions de dollars de GMV. Cette monétisation concerne aussi bien la vidéo que les contenus audio, dans une logique d’intégration fluide au sein de l’écosystème YouTube.

L’intelligence artificielle au service de la création sonore

La généralisation des outils IA proposés par YouTube ouvre de nouvelles perspectives pour la production de contenus audio. En décembre 2025, plus d’un million de chaînes utilisaient quotidiennement ces outils. L’audio bénéficie particulièrement de cette dynamique, avec la possibilité de créer un Short à partir de sa propre voix ou de produire un podcast en générant des sons, des musiques ou des narrations via des prompts textuels.
Parallèlement, YouTube annonce que plus de 6 millions de spectateurs ont regardé chaque jour du contenu autodoublé pendant au moins 10 minutes, facilitant la diffusion de podcasts et d’interviews à l’international. L’IA joue également un rôle dans la transparence : les contenus modifiés ou synthétiques doivent être labellisés et conformes aux règles communautaires. Des outils sont en développement pour permettre aux créateurs de gérer l’utilisation de leur voix ou image dans des contenus générés par IA.

La musique et les podcasts au cœur des usages émergents

YouTube entend également renforcer la présence des formats audio dans les Shorts, qui génèrent aujourd’hui 200 milliards de vues par jour. La plateforme prévoit d’intégrer davantage de formats complémentaires dans le flux Shorts, comme des posts d’image, permettant ainsi aux créateurs audio de maintenir le lien avec leurs audiences. Cette logique s’étend à la consommation passive : des fonctionnalités comme "Ask" permettent déjà à plus de 20 millions d’utilisateurs de poser des questions sur le contenu visionné, y compris sur les paroles de chansons ou les origines de morceaux musicaux.
La plateforme entend capitaliser sur cette interactivité pour enrichir l’écoute et encourager les formats hybrides entre podcast, musique et vidéo courte. Dans cette perspective, l’audio devient un territoire de narration riche, adaptable et personnalisable, directement intégré dans les logiques d’attention propres à YouTube.


Frédéric Brulhatour
