YouTube fait de l’audio l’un des piliers centraux de son écosystème en 2026

La généralisation des outils IA proposés par YouTube ouvre de nouvelles perspectives pour la production de contenus audio. En décembre 2025, plus d’un million de chaînes utilisaient quotidiennement ces outils. L’audio bénéficie particulièrement de cette dynamique, avec la possibilité de créer un Short à partir de sa propre voix ou de produire un podcast en générant des sons, des musiques ou des narrations via des prompts textuels.

Parallèlement, YouTube annonce que plus de 6 millions de spectateurs ont regardé chaque jour du contenu autodoublé pendant au moins 10 minutes, facilitant la diffusion de podcasts et d’interviews à l’international. L’IA joue également un rôle dans la transparence : les contenus modifiés ou synthétiques doivent être labellisés et conformes aux règles communautaires. Des outils sont en développement pour permettre aux créateurs de gérer l’utilisation de leur voix ou image dans des contenus générés par IA.