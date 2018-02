Workalicious, un nouveau package pour Qmusic

Qmusic, depuis son lancement en 2001, utilise son habillage comme un outil stratégique pour se différencier. Avec Workalicious, la station a résolument choisi de miser sur la musique aux heures matinales.. Le format devient ainsi un élément crucial pour donner au programme son identité. Brandy a produit un package soutenu "par de puissants grooves et une multitude de voix. Les jingles ont encore reçu en post-production, une couche supplémentaire pour donner aux cuts plus de punch et de caractère. Le logo crée un lien clair avec le reste de l’habillage de la station, tandis que le son du package est très spécifique au programme. Cela confère à cette tranche un grand dynamisme et une ligne forte – un défi unique pour un bloc musical non-stop".



Workalicious est un mix d'éléments de design sonore contemporains qui peuvent être inclus dans n'importe quel pack de jingles. Vous pouvez prendre l'option complète. Mais aussi isoler certains éléments que vous rajoutez aux jingles traditionnels. Il est disponible pour les autres stations qui veulent hisser leur format à un niveau encore plus haut avec Brandy.