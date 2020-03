Week-end spécial Les Enfoirés sur RFM

Ce samedi 7 mars, Christophe Willem répondra aux questions de Bernard Montiel de 12h à 13h. Lors de cet entretien, ils auront en ligne la productrice Anne Marcassus qui reviendra sur cette nouvelle édition des Enfoirés. La chanteuse Zazie sera l’invitée de Pascal Nègre de 18h à 19h. Ce dimanche 8 mars, Bernard Montiel passera "Une heure avec" Nolwenn Leroy qui rappellera toutes les causes qui lui tiennent à cœur, dont Les Restos et confiera au micro de RFM qu’elle souhaite monter une structure pour aider les femmes et les enfants dans le besoin.

Tout au long du week-end les auditeurs de la station du "Meilleur de la Musique" pourront découvrir les titres du nouvel album des Restos du cœur et gagner le CD et DVD Le Pari(s) des enfoirés.