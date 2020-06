Vos auditeurs vont-il revenir dans les salles de cinéma ?

Illustration en quelques chiffres issus d'une enquête hebdomadaire de Médiamétrie, enquête menée depuis 2003, et conduite en ligne du 10 au 16 juin auprès de 1 538 internautes qui sont également spectateurs sur 12 derniers mois, âgés de 4 ans et plus.Près de 19 millions de Français ont l'intention d'aller au cinéma au cours des 4 prochaines semaines.

Rappelons qu'en 2019, selon Médiamétrie, les Français ont réalisé 213.3 millions d’entrées cinéma, soit près de 13 millions de plus qu’en 2018. 2019 avait aussi enregistré une record avec 42.2 millions de spectateurs (600 000 spectateurs de plus qu’en 2018).

Rendez-vous mercredi prochain pour suivre l’évolution de ces intentions, juste après la réouverture des salles de cinéma.