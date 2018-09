Virgin Radio : entre local, matinale et digital

L’Application Virgin Radio permet à ses auditeurs de retrouver tout l’univers de Virgin Radio sur leur smartphone et tablette. Téléchargée 1.3 million de fois sur les plateformes mobiles (iOS & Android), l’application séduit par "la diversité et la richesse de ses contenus". En moyenne, l’application Virgin Radio totalise 2 621 529 Pages Vues, 789 760 visites et 86 717 visiteurs uniques. Elle offre un accès au direct, permet l'écoute des podcasts des émissions et de 6 webradios (New, Hits, Rock, Electroshock, Classics, Tonic…) et propose d'autres fonctionnalités (accès à Virgin Radio TV, aux vidéos, aux jeux-concours...). Le site web de la station revendique 1.2 million de VU chaque mois. Sur les réseaux sociaux, la communauté de Virgin Radio rassemble plus de 1.2 million d’abonnés sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat.