Virgin Radio : Freddo Pau sautera-t-il en parachute pour une nouvelle saison ?

Y aura-t-il une nouvelle saison de la matinale Virgin Tonic sur Virgin Radio ? Cette saison encore, le sort de l'émission repose sur les épaules de Freddo le patron. La semaine dernière, Camille Combal a annoncé qu’il y aurait une nouvelle saison du Virgin Tonic, si et seulement si, Frédéric Pau prouve "son amour à l'équipe - on le sait, une relation marche dans les deux sens". Ce mercredi 29 mai, Freddo Pau devra relever, une nouvelle fois, un défi de taille : sauter en parachute.

Virgin Radio rassemble 2 435 000 auditeurs chaque jour soit 4.5%. Chaque matin, entre 7h et 10h, le Virgin Tonic, emmené par Camille Combal, réveille 1 401 000 auditeurs.