Vers plus de quotas francophones en Belgique ?

Le secteur est favorable et demande une harmonisation des règles entre le secteur public et privé. Le projet du Gouvernement envisage de le revoir à la hausse et préconise un quota de 6%. Autre nouveauté, une partie de ce quota (4.5%) devrait désormais être diffusé durant des heures de fortes audiences, entre 6h00 et 22h00. L’objectif étant d’éviter que ces artistes soient diffusés durant la nuit.