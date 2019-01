VIP Tour Paris Latino : une journée en prélude du Salon de la Radio

C'est une journée sur mesure, concoctée par les organisateurs du Salon de la Radio et de l'Audio Digital, pour les professionnels des radios espagnoles et portugaises déjà arrivées à Paris. Aujourd'hui mercredi, ils vont être immergés dans plusieurs lieux de la Capitale à l'occasion d'un "VIP Tour Paris Latino". Direction d'abord le showroom Devialet Opera avant de prendre les directions de Radio France, de RFI, de RMC Info et de terminer par une visite de l'Unesco en soirée dans le cadre du 30e anniversaire du Concert des Nations. L'entreprise multiCAM Systems parraine ce VIP Tour Paris Latino et recevra cette délégation sur son stand, ce jeudi.L'intégralité du programme de l'édition 2019 du Salon de la Radio est en ligne ICI . N'hésitez pas à télécharger votre badge d'accès gratuit.