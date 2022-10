Une rentrée en grande forme pour les podcasts français

France Inter tient toujours solidement la première place du classement des radios les plus écoutées et/ou téléchargées avec 47 492 000 écoutes et/ou téléchargements. Parmi les émissions les plus podcastées : "Affaires sensibles", "C'est encore nous", "Géopolitique" ou encore "La Bande originale". Les stations RTL, France Culture, RMC et Europe complètent les cinq premières places.

En septembre, selon eStat Podcast, "Les Grosses Têtes" (RTL) est l'émission la plus podcastée avec 18 954 000 d'écoutes et/ou de téléchargements (émission intégrale, extraits, découvertes, Best of, inédits...). Elle est talonnée par l'émission "L'After Foot" (RMC) qui a généré 18 256 000 écoutes et/ou téléchargements.