Une nouvelle édition de l'ARARO en 2020

Moment fort dans le cadre de saison radiophoniques chez nos voisins et amis suisses, la 11e édition de l'Atelier Radiophonique Romand ( ARARO ) aura lieu le vendredi 7 février 2020 à Neuchâtel en Suisse, quelques jours après le Salon de la Radio et de l'Audio Digital (du 23 au 25 janvier 2020).L’Atelier Radiophonique Romand est un partenariat entre les Radios Régionales Romandes, la Radio Télévision Suisse et l’Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel.