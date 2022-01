Une étude sur la confiance des Français dans les médias digitaux

Parmi ces accros à l’actu, on compte généralement plus d’hommes (57%) que de femmes (42%), ils sont âgés de 50 ans et plus et sont diplômés de l’enseignement supérieur. Si, pour s’informer, la télévision est plébiscitée par 47% des personnes interrogées, elle séduit surtout les plus âgés dont les revenus sont plus modestes et le niveau d’étude le moins élevé.

Ère du tout numérique oblige, 31% Français privilégient Internet et les applications mobiles pour s’informer. Ce sont majoritairement des 18-34 ans, CSP+ et titulaires de Bac+5. Parmi les 3 plateformes et réseaux sociaux qu’ils consultent le plus, on retrouve Facebook (48%) suivi de Youtube (33%) mais également les sites de la PQR (30%).