Un nouvel univers numérique pour Mouv'

Avec une application et un site entièrement renouvelés, Mouv’ transforme son offre numérique "pour être toujours plus proche de son public et de ses usages". Couleurs, design, visages de l’antenne : "énergie et chaleur humaine sont au rendez-vous sur le nouveau mouv.fr". Les équipes de Mouv’ et de la direction du numérique de Radio France ont fait participer des collégiens et lycéens volontaires à la conception de cette nouvelle offre : thèmes, ergonomie, modes d’accès… "De quoi poursuivre la belle croissance de Mouv’ sur le numérique, après son record de fréquentation à 1.5 million de visites en septembre" indique la station de Radio France.