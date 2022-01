Un nouveau podcast original de France Culture

Comment les responsables prennent-ils leurs décisions quand la crise, qu’elle soit économique, géopolitique, sociale ou sanitaire, fait irruption dans nos sociétés ? Comment avec le recul ces personnes en responsabilité expliquent-elles ou jugent-elles ces moments de tension ou de bascule qui ont fait dévier le cours de leur mandat ? Quelles sont les coulisses du processus de décision et d’action ? Des hommes et des femmes politiques font le récit de ces moments qui, plus que d’autres, ont marqué leur vie et leur engagement. Leurs récits et les thèmes abordés résonnent avec les thèmes et les sujets qui vont marquer cette année électorale. Après "Mécaniques du journalisme" et "Mécaniques du complotisme", France Culture propose un nouveau format de podcasts originaux : "Mécaniques de la politique".