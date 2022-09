Un été historique pour ICI Première et ICI Musique dans le Grand Montréal

"Les remarquables résultats d'aujourd'hui démontrent fortement la pertinence de nos radios dans le marché, de même que notre proximité avec nos auditeurs, ce qui est essentiel pour nous. La qualité du travail ainsi que l’engagement de nos animateurs et de nos artisans ne se démentent pas. Je suis très fière des équipes d'ICI Première et d'ICI Musique, qui obtiennent les meilleurs résultats estivaux et qui occupent assurément une place privilégiée dans le cœur des auditeurs" a expliqué Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio, de Radio-Canada.