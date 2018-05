Un Prix international du Journalisme Musical

Pour la première fois cette année, le IMJA s’ouvre à de nouveaux territoires et notamment à la France, en partenariat avec Le Bureau Export. Un jury d’experts français sélectionnera les meilleurs articles de presse écrite (on et off line), une présélection sera effectuée par l’équipe du Bureau Export. Lors de l’édition 2018 (19-22 septembre), le gagnant sera invité au Festival Reeperbahn pour se joindre à d’autres experts et débattre autour du journalisme musical international. Le jury français est présidé par Hervé Riesen, directeur adjoint des Antennes et des Contenus de Radio France et Président du groupe Eurosonic à l’Union Européenne de Radio-télévision (UER) et vice-président Europe de l’Union Radiophonique et télévisuelle internationale (URTI).Vous pouvez soumettre l'un de vos articles ICI