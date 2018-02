Un "Concert Très Très Privé" proposé par RTL2

Avec plus de 150 000 exemplaires vendus, "Lamomali" est disque de platine et a rencontré un franc succès à travers toute la France comme en témoigne sa nomination aux Victoires de la Musique dans la catégorie "Album de musique du monde". Ce concert gratuit sera présenté par Stéphanie Renouvin et diffusé en direct sur l’antenne de RTL2, permettant aux auditeurs de la station de découvrir cet album composé par Matthieu Chedid, Toumani et Sidiki Diabaté.

"Les concerts RTL2 sont des rendez-vous uniques et exceptionnels avec le public et les plus grands artistes du son pop rock. Accessibles uniquement sur invitation RTL2, ces concerts sont l’occasion de renforcer les liens existant entre les auditeurs, les artistes et la radio" rappelle la station.