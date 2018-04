USA : le paysage audio évolue, la radio reste solide

Le nombre total de minutes pour la radio AM / FM et le streaming audio équivaut à plus de 202 milliards de minutes par semaine, la radio AM / FM représentant 93% du total des minutes hebdomadaires, contre environ 7% pour le streaming audio. "Au fur et à mesure que le paysage audio continue de s'étendre, de plus en plus d'options deviendront disponibles pour les consommateurs, car la technologie favorise l'utilisation de tous les médias. Grâce à tous ces changements, la radio AM / FM continue d'atteindre un plus grand nombre de personnes et amasse le plus de temps avec l'audio" souligne Nielsen.