Tieline va lancer le Contrôleur de codecs Cloud

Le Contrôleur de codecs Cloud est un outil puissant, car il peut détecter immédiatement la présence d’un codec ou d’un appareil Tieline exécutant l’application Report-IT Enterprise dès qu’il se connecte à Internet. Il offre ces fonctionnalités : l'état en ligne/hors ligne en temps réel des codecs pris en charge et des utilisateurs connectés à Report-IT Enterprise., la surveillance de l’état de la connexion, de la qualité de la liaison et des niveaux audio, le réglage à distance des niveaux audio, l'activation et la désactivation à distance les connexions de codecs à partir du studio, la surveillance et le contrôle l’ensemble de vos codecs IP du réseau, la sélection et le chargement des programmes, et la consultation et la gestion des alarmes. En plus, vous pouvez lancer l’interface graphique Web de la boîte d’outils HTML pour accéder à tous les contrôleurs de codecs, aux paramètres du mélangeur et du routeur, créer et modifier des programmes, etc.