Tieline lance un microprogramme d’enregistrement

Les fonctions d’enregistrement et de lecture sur l’écran tactile flexible permettent la diffusion, l'enregistrement et la lecture simultanés. La sélection et l'enregistrement de toute entrée, retour audio et fichier audio de lecture. L'utilisateur peut voir et gérer les enregistrements. Il peut créer des listes de lecture d’enregistrements locaux et de fichiers importés. L'outil offre également un contrôle de l’acheminement de la lecture vers les encodeurs de codec spécifiés, ainsi que vers les sorties analogiques et numériques ou les supports d’enregistrement, une surveillance de repérage de lecture hors ligne et l'enregistrement de programmes entiers prêts à être téléchargés en tant que podcasts.