The Trad Desk et SoundCast annoncent la connexion de leurs technologies

En annonçant cette intégration technologique, les deux acteurs montrent leur ambition d’apporter aux annonceurs le plus grand bassin d’audience audio premium et transparent du marché français (live premium, web radio et podcasts) disponible en multi-device et multi-format audio (pré-roll, mid-roll et post-roll). Les clients utilisant la DSP The Trade Desk (NASDAQ : TTD) pourront ainsi accéder à l’ensemble de l’offre audio du SSP SoundCast, soit plus de 100 millions d’écoutes mensuelles sur les marques média les plus premium du marché français (Les Indés Radio, Le Figaro, PQR 366, Reworld Media, …) en private deal Le marché de l’audio digital continue sa forte croissance, +45% d’impression Vs N-1 (baromètre Kantar Media) et montre sa maturité en se tournant très majoritairement vers l’achat programmatique.