Téléchargez notre hors-série sur le digital en radio Rédigé par Brulhatour le Lundi 23 Juillet 2018 à 08:39 | modifié le Lundi 23 Juillet 2018 à 08:40





La radio change. De nouveaux usages apparaissent et sont adoptés par les auditeurs. Au milieu de ce maelström, mieux vaut connaître les outils qui émergent et savoir les utiliser pour préserver ses audiences. C'est la philosophie de ce nouveau hors-série gratuit réalisé par La Lettre Pro de la Radio. Une boîte à outils de 32 pages à parcourir durant les vacances pour réussir sa rentrée.

La boîte à outils de l'audience digitale

La mesure de l’audience est le nerf de la guerre pour créer un marché et des débouchés économiques à un média. Depuis longtemps, la radio dispose d’outils fiables. Sur le digital, les indicateurs sont désormais multiples, qu’ils soient déclaratifs ou liés à des mesures de trafic. Deux d’entre eux sont particulièrement observés : les données de Médiamétrie et ACPM sont les plus utilisés par les stations.



Laurent Frisch (Radio France) : " La radio est très agile sur le numérique"

Radio France se positionne comme le premier groupe radiophonique sur les supports digitaux. La nouvelle présidente Sibyle Veil a fait également de cette politique sa priorité pour toucher un public, notamment jeune, qui délaisse la FM. Le directeur du numérique du groupe Laurent Frisch détaille la méthode et les nouvelles ambitions.

Hotmixradio, le succès d’un pure player

Plus d’une décennie après son lancement, le bouquet Hotmixradio est toujours là et continue d’innover. Comment ce service gratuit a su s’imposer dans le Top 10 des radios digitales les plus écoutées, alors que d’autres acteurs n’ont pas résisté à la vague streaming. Le fondateur Olivier Riou nous explique son secret.



Comprendre le streaming

Une webradio a le streaming dans la peau, c'est d'ailleurs plutôt sa colonne vertébrale… Chez les radios traditionnelles, c'est beaucoup moins évident, puisque la cohabitation technique et éditoriale avec le hertzien est loin d'être évidente pour les non-initiés.

Créer son podcast en 10 étapes

Depuis un an et demi environ, le podcast connaît un véritable essor dans l’Hexagone. Ce nouveau format audio permet d’aller au-delà de ce que les journalistes peuvent faire dans une rédaction traditionnelle. Tous les formats sont permis, de l’interview à la table ronde, en passant par la narration, le magazine audio ou la fiction. Les podcasteurs sont des passionnés qui consacrent du temps à des sujets pas ou peu traités dans les médias. En respectant certains codes.



Le podcast natif pour bousculer l’audience

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en mai 2018, France Culture culmine dans la galaxie de l’audio digital avec 23,5 millions de podcasts téléchargés en un mois. La progression est fulgurante : +35% en un an. La station propulse sur les plateformes les émissions qu’elle diffuse à l’antenne. Mais depuis la rentrée 2017, France Culture investit aussi dans le podcast natif et s’immisce avec succès dans le changement d’habitude d’écoute du son en France.

Comment dompter les assistants vocaux ?

La radio est plus que jamais entrée dans l’ère du digital et l’arrivée, en grande pompe sur le marché, des assistants vocaux n’a fait que confirmer cette tendance. Alors, que doivent faire les radios pour réussir le virage, évidemment difficile, de ce nouveau mode de diffusion ? Enquête.



Patrick Beja, profession podcasteur

Depuis 2006, Patrick Beja anime des podcasts natifs sur les nouvelles technologies, les jeux vidéo, le cinéma et l’actualité. Il a reçu le Grand Prix Radio 2018 dans la catégorie Grand Prix Podcast Natif pour son émission Les rendez-vous Tech au Salon de la Radio. Les podcasts natifs sont des émissions et des chroniques qui ne passent pas par la diffusion de l’antenne radio. Elles sont diffusées exclusivement via internet. Cela permet une liberté de ton et un format qu’il serait parfois impossible d’installer dans les grilles des programmes des radios.

5 exemples de revenus digitaux locaux

Dans le numéro 71 de La Lettre Pro de la Radio, paru en septembre 2015, Michel Colin avait déjà rédigé un article intitulé "10 exemples de sources de revenus digitaux locaux pour vos radios". Près de 3 ans plus tard, ces 10 pistes sont toujours d’actualité. Mais certaines s’avèrent beaucoup plus profitables que d’autres. Faisons donc le point dans ce hors-série sur le digital en radio.



DAB+ : la France accélère

Après Paris, Marseille et Nice où le DAB+ fut porté sur les fonts baptismaux de façon bien peu religieuse, le démarrage de la diffusion

numérique à Lille, le 19 juin dernier, apparaît comme tonitruant ! Un parterre de 300 invités, réunis dans le majestueux hall de la CCI Grand Lille. Tous les acteurs du DAB+ en France, sauf les élus qui ont envoyé leurs adjoints. Parmi les VIP : Patrick Hannon et sa vision internationale de la radio numérique.



L'écosystème de l'audio digital en juin 2018

Tous les fournisseurs réunis dans une seule et même infographie ! Une double-page dans laquelle vous retrouverez des marques familières mais aussi de nouvelles entreprises qui attaquent le marché de la radio et de l'audio digital. Services de streaming, agrégateurs, intégrateurs, régies publicitaires, éditeurs de logiciels, diffuseurs, Trading Desk... Gardez précieusement cette infographie qui vous accompagnera dans votre développement !



4G, 5G… Quelle place pour la radio ?

La radio traverse les époques avec constance et a déjà survécu à plusieurs générations de technologies mobiles, toutes éconduites par la simplicité technique de la radiodiffusion traditionnelle. Mais l'usage final ayant le dernier mot, l'avenir du tout mobile pourrait-il l'emporter ?

Le secret des community managers

Elles sont deux femmes, ne sont pas de la même génération… mais occupent exactement le même job, l’une chez France Inter, l’autre sur Fun Radio, en tant que "social media manager". Séverine Bastin (44 ans) et Marion Donner (26 ans) nous ouvrent les portes de leur quotidien. Entre interactions, réseaux sociaux et engagement, les journées sont (très) chargées.



Bien faire vivre ses réseaux sociaux

Aujourd’hui, la partie ne se joue plus que sur les ondes… Les auditeurs vont au-delà de l’autoradio, sur leurs téléphones, tablettes et ordinateurs. C’est le phénomène "social radio" et il est indispensable de savoir maîtriser tous les réseaux sociaux qui fleurissent depuis quelques années. Quelques conseils pour bien gérer son image sur le web.



Les Indés Radios : cap sur le digital

Le groupement d’intérêt économique (GIE) réunissant plus de 130 radios, essentiellement locales et régionales et thématiques, multiplie les initiatives pour défendre sa position de première audience radio de France : application mobile, plateforme web en marque blanche et maintenant sur les assistants vocaux. Comment Les Indés Radios relèvent le défi du digital, que ce soit sur l’audience ou les revenus publicitaires.

4 produits numériques incontournables

Le numérique se manifeste sur tous les fronts : logiciels, matériel et services en ligne. Dans cette nébuleuse, il est important d'identifier quelques incontournables qui jouent un rôle utile en radio. Et gagner en souplesse et en sérénité, c'est parfois l'affaire d'une poignée d'euros bien investis. Voici une petite sélection de produits et services hi-tech presque indispensables pour savoir faire face aux imprévus de l'année.



Facebook Live : le meilleur ami de la radio ?

Le plus puissant réseau social, via son dispositif Facebook Live, lancé en 2016, est un véritable atout dans le jeu des programmes de l’ensemble des radios. Ce service de diffusion vidéo via un simple smartphone, totalement gratuit, permet à votre communauté d’accéder à du contenu dans votre fil d’actualités. La Lettre Pro de la Radio a sorti son meilleur tuto…



Radio 2.0 Webinar Series - Saison III

Les Webinars Series Radio.2.0 sont une série de présentations et de débats en livestream autour de l’audio digital, proposée par deux experts du secteur : Nicolas Moulard (ActuOnda) et Xavier Filliol (Les éditions de l’Octet). Cette 3e série – soutenue par des sponsors

publics et privés (Ina, Deezer, RCS, Médiamétrie, Singlespot, Audion, VR Connection) et de nombreux partenaires – est un trait d’union avec le <Salon de la Radio et de l'Audio Digital ont la prochaine édition aura lieu les 24, 25 et 26 janvier 2019.

Téléchargez gratuitement le hors-série "Le digital en radio" ICI



Brulhatour Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur



Dans la même rubrique : < > RFM : la radio musicale écoutée le plus longtemps RMC rassemble chaque jour 4 251 000 auditeurs