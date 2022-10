Téléchargez le 146e numéro de La Lettre Pro de la Radio

La RTBF a entamé en 2016 le projet de rénovation de ses studios régionaux de Libramont, Charleroi, Ottignies et enfin Mons. Juste avant le confinement, la RTBF a conçu un nouveau look pour les studios principaux et de production de Classic 21, VivaCité Mons et la chaîne Viva+ DAB+ de VivaCité.Mai 1992 : Fred Musa pousse la porte de Skyrock pour un remplacement qui devait durer une semaine. Trente ans plus tard, il cartonne chaque soir dans Planète Rap. À 49 ans, l’animateur n’en a pas fini avec la radio et retrace son parcours dans un livre à paraître à la fin du mois.L’appel à projets "Une webradio, un parrain", qui s’est achevé le 30 juin dernier, émis par l’État au titre du plan France 2030 pour un montant de 1.4 million d’euros, ambitionnait de soutenir le déploiement de 2 000 projets de webradios dans les collèges publics et privés sous contrat non équipés. Une grande première dont le pilotage national est assuré par la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) en liaison avec la direction du numérique pour l’éducation (DNE) et en concertation avec le CLEMI et son réseau de coordonnatrices et coordonnateurs en académies.Depuis bientôt trente ans, Richard Darbois est LA voix officielle de NRJ. Il a bien failli renoncer en 2010, lorsqu’il part vivre dans les Caraïbes, mais la radio l’a rattrapé. À 71 ans, le comédien ne s’en lasse pas. La radio est une passion, mais NRJ… only !Toutes radios confondues, elle détient le titre français de la station la plus écoutée à l’échelle d’un département. Chaque jour, près de 30% des Creusois allument France Bleu Creuse. Un attachement et une fidélité qui durent depuis quarante ans, grâce à une proximité incarnée.France Inter aborde cette saison 2022-2023 avec le titre de “radio la plus écoutée de France” : 7 millions d’auditeurs quotidiens. Cette position, comme le note Yann Chouquet, directeur des programmes et de la production de France Inter, implique de “rester à l’écoute de l’air du temps”. Une ligne de conduite empreinte d’agilité dont les programmes à l’antenne et sur les plateformes numériques s’attachent à suivre les principes pour séduire de nouvelles audiences tout en conservant un puissant socle de fidèles. Des enjeux de taille que nous détaille Yann Chouquet.Si en France, Médiamétrie livre des mesures d’audience tous les trois mois, basées sur des appels téléphoniques pour connaître les habitudes d’écoute, la Suisse calcule l’audience des radios de façon différente et plus espacée.Après avoir été repoussée de nombreuses fois, la FM sera coupée le 31 décembre 2024 en Suisse. Les principales raisons de la migration numérique sont l’accroissement de la diversité grâce à une offre de fréquences plus importante, la suppression des coûts, ainsi que les possibilités techniques limitées pour de nouvelles formes de radio.Depuis le 12 septembre, les auditeurs d’Au cœur de l’histoire découvrent la nouvelle formule du podcast d’Europe 1 Studio, désormais présenté par Virginie Girod. Plus immersif et narratif, déviant la focale sur des personnages historiques peut-être moins célèbres mais non moins passionnants.Suivis quotidiennement par des milliers d’internautes, les médias se doivent de disposer d’infrastructures numériques fiables et sécurisées. Un fait divers marquant, un évènement médiatisé, des milliers de connexions peuvent avoir lieu au même moment. Pour autant, une nouvelle étude mondiale menée en 2022 par Splunk et Enterprise Strategy Group auprès de plus de 1 200 responsables de la sécurité a révélé que 49% des entreprises déclarent avoir subi une violation de données au cours des deux dernières années, contre 39% en 2021. Comment répondre à cet enjeu ?Ça bouge à Montréal ! Née en 1980, au village olympique, la radio québécoise CIBL aborde cette rentrée en conquérante après plusieurs années au ralenti. Curieuse et audacieuse, l’associative renforce son staff d’animateurs mais aussi de dirigeants, afin d’atteindre de nouveau les cimes du succès.En bonne place sur le podium des radios les plus écoutées de France avec une très belle 3e et près de 5 millions d’auditeurs, Franceinfo sort d’une année 2021-2022 faste puisque la saison dernière fût la 2e meilleure de l’histoire de la station toute info créée en 1987. Des performances qui ne passent pas inaperçues et dont Philippe Rey, son nouveau directeur de la rédaction depuis avril dernier entend bien faire fructifier avec un mot d’ordre clair : “continuer et maintenir ce nouveau d’excellence” gage selon lui de la forme rayonnante de la station. En ce début de saison, il nous livre quelques éléments qui font la spécificité, la singularité et la force de franceinfo.Thierry Lanfray manage l’équipe commerciale de Radio ISA, gère une quantité impressionnante de clients et vend beaucoup de pub radio. Le triathlète excelle en sport, sur les platines et face aux annonceurs avec 31 années d’endurance dans le métier, dont 23 aux côtés du regretté Alexandre Pagès. Thierry est une force tranquille, un amoureux de la nature et des grands espaces pour qui la réussite ne s’improvise pas.