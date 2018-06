Targetspot s'implante en Espagne

Cette ouverture renforce la présence internationale de Targetspot. Cela permettra à la société de mieux connecter les éditeurs aux annonceurs internationaux et d'élargir les opportunités de monétisation pour les éditeurs ayant un public international. Parallèlement, Targetspot nomme Ghita Bourezgui Country Sales Manager. Elle y assurera le développement de l'activité et la création d'une équipe de vente de 4 personnes. Targetspot est membre de l'IAB en Espagne. Basé à Madrid, IAB Espagne est le représentant et le principal développeur de l'industrie espagnole de la publicité digitale. Pour officialiser son lancement, Targetspot organise une soirée de lancement qui aura lieu le 6 juin et y convie les principaux responsables du marché publicitaire et ses principaux partenaires.