Targetspot remporte un prix pour sa solution de ciblage DCO "weather and health"

La technologie publicitaire DCO Targetspot permet à l’annonceur de cibler avec précision les auditeurs avec une activation dynamique d’annonces audio personnalisées selon la météo ou les pics d’épidémies (rhume, allergies saisonnières, grippe). Cette solution audio augmente le taux de transformation des campagnes publicitaires grâce la scénarisation des créations en temps réel en fonction des informations et du contexte des auditeurs.

"Nous sommes ravis d’avoir obtenu une mention spéciale pour cette technologie innovante. Son lancement a très rapidement suscité de l’intérêt auprès de nos annonceur car c’est un dispositif de ciblage audio dynamique précis qui limite la déperdition du message publicitaire. Cette récompense confirme pleinement cette tendance et représente une belle reconnaissance du jury composé de grands acteurs du marché" a confié Cherifa Afiri, directrice de Targetspot France. "La scénarisation des créations publicitaires en mode automatisée et industrielle offre une myriade de possibilités à nos clients afin de déclencher des campagnes publicitaires rapidement tout en touchant sa cible affinitaire avec un taux de conversion 100% efficace".