Targetspot poursuit son expansion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Targetspot fait désormais entendre la voix de ses annonceurs à plus de 160 millions d’auditeurs, de Dubaï à Casablanca en passant par Riyad et Istanbul. L’Adtech, pionnière de l’audio digital, accélère ainsi encore son expansion internationale déjà bien riche en 2022. Cette nouvelle région – MENA (Middle East North Africa) – s’ajoute en effet à l’Amérique Latine et aux pays nordiques, ouverts avec succès plus tôt dans l’année. Targetspot est maintenant présent dans près d’une quinzaine de pays via des revendeurs.