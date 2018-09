Targetspot ouvre un nouveau bureau à Amsterdam

En effet, Geert Hoogeveen bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des médias digitaux. Il a notamment travaillé pour des sociétés comme Microsoft et RTL. "L'audio numérique en est encore à ses débuts. Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre un Groupe aussi ambitieux et visionnaire, doté de sa propre technologie et figurant déjà aux premiers rangs des acteurs du marché. Je partage avec le management cette conviction que l’audio digital offre aujourd’hui de formidables opportunités et constitue une véritable révolution pour les annonceurs", a expliqué Geert Hoogeveen.

Après avoir renforcé sa présence en Amérique du Nord avec l’ouverture des bureaux de Targetspot à Toronto, Los Angeles et ouvert son bureau à Madrid et seulement un mois après l’introduction en Bourse du Groupe AudioValley, le pôle Radionomy franchit une nouvelle étape dans son développement à l’International.