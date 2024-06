TSJ JAZZ rejoint Les Indés Radios

Pour Jean-Éric Valli, président des Indés Radios : "Je suis très heureux de voir revenir TSF Jazz aux Indés Radios. Cette arrivée signe un enrichissement de notre offre pour le marché. Elle démontre également l’ouverture et le dynamisme de notre groupement".

Pour Bruno Delport : "Ce retour aux Indés Radios marque pour TSF JAZZ une nouvelle étape de notre développement dans un moment où les révolutions technologiques, l’économie de l’attention et ses nouvelles concurrences invitent les acteurs historiques à regrouper leurs forces. Le dynamisme, la puissance et la diversité des Indés Radios sont des leviers essentiels pour la réussite de TSF JAZZ et c’est avec une grande joie que TSF JAZZ retrouve le groupement".