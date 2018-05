TARA veut redorer l'image des Associatives

"Les radios associatives sont des forces vives de contenus et de sens. Mais, les citoyens ne savent pas vraiment ce qu’elles font. Il fallait aussi s’adapter aux nouveaux modes d’écoute. Il nous a semblait important d’aller vers la nouvelle génération. Il y a une telle diversité de radios associatives que l’on ne sait pas exactement trouver, notamment lorsque l’on est sur son lieu de vacances" a rappelé Jean-Yves Breteau.

Regrouper toutes les radios associatives, membres de la CNRA, dans une seule et unique application, est le vœu honorable de la CNRA (excepté celles dont les sites Internet fonctionnent encore sous la technologie Flash). Une cinquantaine de radios (sur plus de 200) ont déjà répondu favorablement à ce projet collégial. Point fort de cet outil : une fonction de géolocalisation qui balaye les radios associatives présentes dans un rayon de 50 km autour de l’auditeur.

Lors du congrès annuel de la CNRA, qui s’est tenu à Montpellier, les radios présentes ont pu faire connaissance avec cet outil qui devrait connaître plusieurs ajustements d’ici sa mise en ligne. L’application TARA devrait être disponible pour la rentrée du mois de septembre afin de "valoriser les radios associatives auprès du grand public en modernisant leur image".