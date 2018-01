Sur France Musique, "Chambre classique" s’agrandit

"Les Grands Entretien"s sont désormais coordonnés par Judith Chaine, avec laquelle les amoureux d’opéra ont toujours rendez-vous le dimanche à 20h pour Dimanche à l’opéra. "Lirico Spinto" s’arrête et offre à "Chambre Classique" une heure de plus le dimanche midi. Jean-Baptiste Urbain propose chaque semaine, en première partie, 45 minutes de flânerie musicale dans les répertoires de la musique de chambre autour d'une région, d'un compositeur, d'une formation, d'un genre ou d'une actualité puis, à 12h45 : le concert. Deux fois par mois une émission enregistrée en public au Studio 106 de la Maison de la Radio, une fois par mois, un concert capté récemment en France et en Europe et une fois par mois, un concert de Radio France issu des archives INA pour exhumer des trésors du XXè Siècle.

Jean-Baptiste Urbain est journaliste à France Info, spécialisé dans la culture. Il y a présenté une chronique consacrée aux comédies musicales au cinéma. Il collabore également à la rédaction de TV5Monde. Hautboïste amateur, il a fait ses études musicales au CNR de Nantes.